Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

Qui ne saute pas n’est pas français. Avec l’élimination du Sporting face à Arsenal ce mercredi soir, c’est désormais garanti : la Ligue des champions sera remportée par un club comptant au moins un Français.

Cocorico !

En tête, le Paris Saint-Germain, avec sa petite troupe de tricolores : Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Senny Mayulu ou encore Warren Zaïre-Emery. La formation de Luis Enrique ira défier le Bayern Munich, où le Ballon d’or 2025 pourra retrouver son vieux pote d’Évreux, Dayot Upamecano, ainsi que le nettoyeur de lucarne Michael Olise.

Enfin, dans l’autre passionnante demi-finale, l’Atlético se prépare à affronter Arsenal. Du côté des Colchoneros, Antoine Griezmann pourrait jouer sa deuxième finale de C1, et – qui sait ? – peut-être partir au pays de l’Oncle Sam avec la coupe aux grandes oreilles dans sa besace. Avec lui, on retrouve le défenseur Clément Lenglet. Pour terminer, William Saliba, le patron de la défense des Gunners, est le seul Français de la formation londonienne.

Le pauvre Kylian Mbappé reste encore sur le côté.

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