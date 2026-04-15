Un choc pour le PSG en demi-finales de C1

On connaît le programme des demi-finales. Après sa qualification face au Real Madrid dans un quart retour d’anthologie, le Bayern Munich retrouve le Paris Saint-Germain, qui s’est débarrassé de Liverpool mardi soir, en demi-finales de la Ligue des champions. Si l’horaire des matchs n’est pas encore défini par l’UEFA, on sait d’ores et déjà que le match aller se jouera à Paris. Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison en phase de ligue : c’était au Parc, et le Bayern l’avait emporté (1-2).

De l’autre côté du tableau, Arsenal s’est difficilement débarrassé du Sporting Portugal dans un match nul soporifique. Les Gunners joueront l’Atlético de Madrid, qui a fait tomber le Barça, dans l’autre demie. Un sacré morceau pour le leader de la Premier League, qui va devoir allier objectifs nationaux et européens.

Le programme des demi-finales :

Paris Saint-Germain – Bayern Munich

Atlético de Madrid – Arsenal

Ça va être la fête à Évreux