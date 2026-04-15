Dans une soirée de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG

Quel match ! Alors qu’il tenait la prolongation à quelques minutes du terme de la rencontre, le Real Madrid, plombé par le carton rouge d’Eduardo Camavinga, s’est finalement incliné sur le pelouse du Bayern et voit ses rêves européens se refermer net. Le Bayern est en demi-finales et a désormais rendez-vous avec Paris pour un sommet continental !

Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Buts : Pavlović (6e), Kane (38e), Díaz (89e) et Olise (90e+4) pour les Bavarois // Güler (1re et 29e) et Mbappé (42e) pour les Merengues

Expulsion : Camavinga (86e) pour le Real

Merci pour le foot. Ils sont au cœur du Clásico ou du Klassieker dans leurs championnats respectifs, mais le Bayern et le Real viennent de nous offrir une double confrontation à classer parmi les classiques de l’histoire de la Ligue des champions. Après une délicieuse première manche à Madrid, les deux équipes ont encore haussé le curseur pour nous offrir un match d’anthologie à Munich (4-3). Et si le Real devait remonter un but en Bavière, il a su ressortir sa magie irrationnelle dans la reine des compétitions pour croire en une potentielle prolongation. Il la tenait même jusqu’à l’orée du temps additionnel, mais a fini par s’écrouler, après s’être retrouvé à 10. Fou !

Duel de boulettes

Dès l’entrée des deux équipes sur la pelouse, on peut déjà sentir qu’on va assister à un grand moment de foot, et la première minute ne nous déçoit pas ! Manuel Neuer se troue d’entrée à la relance et laisse le soin à Arda Güler d’envoyer une délicieuse frappe du gauche pour plomber l’ambiance dans l’Allianz Arena (0-1, 1e). Le début de la folie, à laquelle s’invitent aussi le Bayern et Andryi Lunin, auteur d’une sortie étrange sur corner qui permet à Aleksandar Pavlović d’égaliser dans la foulée (1-1, 6e). Le rythme est enlevé, le match engagé et les 22 acteurs plus que concernés par l’enjeu. Si Neuer continue de jouer avec le feu, Eder Militão en fait de même dans son camp et ça sent déjà le chaos.

On n’a pas encore trop vu Kylian Mbappé et on ne le sent pas encore pleinement en jambes lorsqu’il manque de réactivité pour finir devant le but, repris par Konrad Laimer de justesse. D’habitude si serein, le Bayern tremble et doit même souffler un bout coup quand il voit Jonathan Tah s’en sortir sans coup de sifflet après avoir accroché Ferland Mendy dans la surface. Comme ça ne s’arrête jamais, Joshua Kimmich chauffe les gants de Lunin du gauche et Vinícius ceux de Neuer.

C'EST QUOI CE MATCH DE FOU ?! 3-2 POUR LE REAL MADRID À LA MI-TEMPS 🤯🤯🤯 Et c'est Kylian Mbappé qui permet aux Merengue de revenir (encore) à égalité avec le Bayern 🥵#BAYRMA | #UCL pic.twitter.com/twiktCPjfJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2026

Arrive ensuite un petit quart d’heure assez dingue, où s’enchaînent un coup franc monstre d’Arda Güler, aidé par un Neuer suspect, un but de l’inévitable Harry Jane, servi par Dayot Upamecano en mode Lúcio, et un nouveau but, du Kyks cette fois-ci, après un contre éclair et un ballon parfait de Vinícius (2-3, 42e). Au passage, Trent Alexander-Arnold a bien cru délivrer un centre parfait et Vinícius fracasse la barre. C’est la pause à Munich et tout le monde est à bout de souffle, quelle intensité (2-3) !

Il suffira d’un rouge

Dès la reprise, le Bayern pousse, et pas qu’un peu. Luis Díaz est privé de but par Jude Bellingham, quand Upamecano manque le cadre d’un rien sur corner. On semble reparti sur les mêmes bases qu’en première période, mais Neuer tend cette fois-ci le bras devant Mbappé quand « TAA » revient comme un dingue sur Díaz, encore lui. Son portier a retrouvé ses esprits et bloque aussi la tentative de Valverde.

On rentre dans le money time et ça sent de plus en plus l’overtime. Pas vraiment du goût de Michael Olise, qui chauffe la patte gauche avec deux divines enroulées qui passent tout proche de la lucarne. Notes pour plus tard. Mbappé, quant à lui, se démène sur le front de l’attaque, mais manque de peu Vinícius sur son centre en retrait. Le Bayern écrase la rencontre, tient le ballon, mais le Real est tout aussi dangereux, comment tout ça peut-il basculer ? Sur un rouge de l’entrant Eduardo Camavinga par exemple.

Averti deux fois en 8 minutes, le Français laisse les siens à 10 contre 11, alors que Mbappé et Vinícius défendent moins, espérant une opportunité pour poquer en contre. Sauf que voilà, Díaz envoie une sacoche et Olise trouve enfin la lunette au bout du bout (4-3, 90e+4). La messe est dite, le Real s’est effondré et le Bayern a désormais le PSG dans le viseur. Accrochez vos ceintures, ça va décoiffer !

Bayern Munich : Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić (Davies, 46e) – Pavlović, Kimmich, Gnabry (Musiala, 61e) – Olise, Kane, Díaz Entraîneur : V. Kompany.

Real Madrid (4-4-2) : Lunin – Alexander-Arnold (Pitarch, 90e), Militão, Rüdiger, Mendy – Díaz (Camavinga, 62e) , Bellingham, Valverde, Güler (Mastantuono, 90e) – Mbappé, Vinícius. Entraîneur : A.Arbeloa.

Les notes de Bayern Munich-Real Madrid