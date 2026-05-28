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Neymar très incertain pour le début de la Coupe du monde

TC
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Neymar très incertain pour le début de la Coupe du monde

Comme une mauvaise tragédie qui tourne au cauchemar. Alors que le média brésilien Globo annonçait que Neymar avait prolongé sa soirée à la clinique de Teresópolis pour passer des examens au mollet, l’AFP confirme que le Brésilien est d’ores et déjà absent pour les deux ou trois prochaines semaines en raison d’une blessure musculaire.

Pas de duel Hakimi-Neymar

Un énième pépin physique qui priverait le Ney non seulement des matchs de préparation de son équipe, mais également du début du Mondial face au Maroc. Pas la préparation rêvée pour le roi sans couronne qui rêve de remporter la plus belle des compétitions internationales avec la Seleção.

Joao Pedro part à l’échauffement…

Des nouvelles de la blessure de Neymar

TC

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