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Lewis Hamilton a choisi son équipe pour la Coupe du monde

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Lewis Hamilton a choisi son équipe pour la Coupe du monde

Lewis Ronaldo de Assis Moreira Hamilton. Lors d’une conférence de presse en marge du Grand prix de Monaco qui se tient ce dimanche, Lewis Hamilton a évoqué ses affinités football à une semaine de la Coupe du monde.

Le pilote britannique a fait part se son amour pour la sélection brésilienne, qu’il supporte même davantage que les Three Lions. « Pour moi, c’est au même stade que l’Angleterre, a-t-il expliqué. Le Brésil a toujours été mon équipe préférée, j’adorais les regarder jouer. »

Un pays qui compte pour lui

Grand fan d’Ayrton Senna, Hamilton entretient depuis toujours une relation étroite avec le pays du « joga bonito ». Le pilote de chez Ferrari avait d’ailleurs célébré avec un drapeau brésilien lors de sa victoire sur les terres de son idole, au Grand Prix d’Interlagos en 2021.

Récompensé de la citoyenneté d’honneur en 2022 par le Brésil, « King Lewis » rend hommage à la Seleção. « Je crois que c’est à cause des couleurs, de la culture, et puis les joueurs m’ont toujours semblé les plus doués, ils étaient tellement cool. Beaucoup d’entre eux viennent de la rue, où ils jouent sans chaussures. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans la culture brésilienne. » Le Britannique est d’ailleurs un bon pote de Neymar.

Peut-être qu’il lui a glissé des conseils pour être champion du monde.

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OC

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