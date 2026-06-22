Un joueur amateur signe pro à Pau grâce à YouTube

Comment recruter quand on est interdit de mercato pendant trois périodes ? Pour Pau, la solution était visiblement simple : organiser The Voice, mais avec des crampons. Le club palois a participé au concept « Qui va signer pro ? », imaginé par le joueur et youtubeur Valentin Liénard, avec un contrat professionnel à la clé pour le grand gagnant.

L’idée est assez simple : donner une chance à des joueurs passés entre les mailles du filet. Plus de 5 000 candidatures auraient été reçues, avant une sélection de 30 joueurs évoluant entre la Régional 1 et la National 2. Ces derniers ont ensuite pu s’affronter dans les installations de Pau, jusqu’à ne garder que trois joueurs de champ et un gardien.

Un ancien Strasbourgeois vainqueur

Et c’est finalement Tom Saettel qui a décroché le gros lot. Formé à Strasbourg, l’ailier de 21 ans avait déjà connu les sélections de jeunes avec l’équipe de France, remportant notamment l’Euro U17 aux côtés de Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Mathys Tel. Passé ensuite par Haguenau, il va donc retrouver le monde professionnel avec Pau.

Son parcours n’a pourtant rien d’une ligne droite. Alors qu’il était sous contrat avec Strasbourg, Saettel avait été freiné par une méningite qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois. « J’ai été écarté des terrains pendant quatre à cinq mois, j’étais paralysé. C’est ma famille et mon mental qui m’ont permis de remonter la pente », a-t-il raconté.

Comme quoi, les belles histoires existent encore dans ce sport. Et il y a peut-être un club en jaune, du côté de la Loire-Atlantique, qui devrait jeter un œil au concept. Difficile de faire pire que certains castings déjà validés ces dernières années par Kita.

Un ancien joueur lensois craque au moment de fêter la première Coupe de France