Le Mans balaye Pau et conforte sa place sur le podium

Le Mans 4-0 Pau

Buts : D. Gueye (26e, 40e), L. Bretelle (78e), A. Rabillard (83e) pour les Manceaux

Ça régale à Marie-Marvingt ! Au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout, Le Mans torpille Pau (4-0) et revient souffler dans le cou de l’AS Saint-Étienne, actuel deuxième de Ligue 2 derrière Troyes. Portés par un Dame Gueye des grands soirs, les Manceaux menaient déjà deux buts à zéro à la pause grâce à un doublé de leur attaquant sénégalais, d’une jolie tête d’abord (1-0, 26e), puis d’un penalty plein de sang-froid (2-0, 40e).

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Le Mans, candidat officiel à la montée

Jamais vraiment en mesure d’inquiéter le but de Nicolas Kocik au cours de la rencontre, les Palois devaient même céder à nouveau par deux fois, Lucas Bretelle (3-0, 78e) et Antoine Rabillard (4-0, 83e) venant corser l’addition en deuxième mi-temps.

Ce précieux succès permet aux Manceaux de faire la grosse opération du week-end : profitant de la flopée de matchs nuls au cours de cette 29e journée, Le Mans pointe ce soir à la 3e place de Ligue 2, avec cinq points d’avance sur le Red Star, son principal poursuivant… et seulement un petit point de retard sur l’ASSE, actuel dauphin.

Les frissons rien que de penser aux souvenirs du MUC72 en Ligue 1 !

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