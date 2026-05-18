Le PSG donne des nouvelles de Dembélé

Alors, jouera, jouera pas ? Sorti par précaution à la demi-heure de jeu lors de la défaite face au Paris FC (2-1) ce dimanche soir après un petit pépin physique, Ousmane Dembélé a agité et inquiété tous les supporters parisiens à moins de deux semaines de la finale de Ligue des champions face à Arsenal. Au lendemain du derby de la capitale, le PSG a donné des nouvelles de son Ballon d’or.

Optimisme pour la finale

« Sorti par précaution lors du match d’hier soir face au Paris FC en raison d’une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », a annoncé le PSG dans son point médical sur son site Internet. D’après RMC Sport, la participation de l’ancien Barcelonais à la finale du 30 mai « n’est pas remise en cause ».

Allez, on respire.

Luis Enrique remonté après la défaite du PSG