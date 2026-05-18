Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Conches vs FAC Alizay

Une transversale parfaite pour le numéro 3, qui rentre sur son pied droit. Mais attendez… comment il a autant de temps pour centrer ? On salue le non pressing adverse. Centre parfait, remise qui lobe le gardien, et le numéro 4 n’a plus qu’à pousser au fond. Un but d’école, propre, beau, référençable. Sauf que l’arbitre a sifflé hors-jeu.

2/ Chauvigny vs US Vicquoise

Michael Olise a trouvé sa regen’ mais sur le côté gauche cette fois-ci. L’ailière prend de vitesse son adversaire, puis crochète la centrale et enroule lucarne opposée. On comprend l’essoufflement à la fin de la section. S’il vous plaît, pensez au trépied quand vous filmez, ça fait mal au crâne là…

3/ Union St Jean vs PTT Stade bordelais

ET BAAAAAAMMM, on dégage devant ! Sauf que l’attaquant a perdu son duel. Le ballon revient sur le numéro 9. Passement de jambes, crochet et frappe dans le petit filet. Ça nous rappelle un numéro 9 brésilien… Et on ne parle pas de Brandão.

4/ ST Quentin O vs US Buire Hirson

Deux passes. Juste deux passes, et le numéro 9 se retrouve seul face au but. Luis Enrique en est jaloux. Le coach adverse, lui, est en train de se demander pourquoi ses milieux ont laissé un couloir grand comme l’A1. Grand pont, finition face au but vide. Il aura donc fait mieux que Pelé contre l’Uruguay en 1970. Et ça, c’est fort.

5/ US Seboncourt vs US Guise

Pascal Dupraz a dit un jour : « je ne sais pas pourquoi je la sens bien la patte gauche de Bodiger ». Il faut absolument retrouver les paroles du coach de l’US Seboncourt avant le coup franc de son gaucher. Barre rentrante, avec le gardien qui préfère l’admirer que de plonger. C’est validé par la team pied gauche.

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