Niko Kovač a du mal à voir Dortmund concurrencer le Bayern

Circulez, y a rien à voir. Malgré le cinquième meilleur bilan comptable de son histoire en Bundesliga (73 points), le Borussia Dortmund n’a – une fois de plus – rien pu faire face au Rekordmeister. Avec 89 points inscrits et 122 buts marqués (record du championnat), le Bayern Munich a une fois de plus écrasé la concurrence, laissant son éternel dauphin jaune et noir à seize longueurs derrière lui.

Rester réaliste

Et alors qu’une fin de saison est généralement signe d’espoir pour la suite, l’entraîneur des Schwarzgelben Niko Kovač ne se montre pas particulièrement optimiste quant à un renversement de situation pour l’exercice 2026-2027 : « Je sais que tout le monde s’attend à ce qu’on aille toujours plus haut, plus loin et plus vite, mais je ne nous vois pas rivaliser avec le Bayern l’année prochaine. Je ne suis pas naïf, je suis réaliste et j’essaie d’évaluer la situation objectivement », a déclaré le technicien germano-croate après le dernier succès de son BVB face au Werder Brême samedi dernier (0-2).

« Objectivement », cela signifie selon que « le Bayern a bien plus d’argent et de superstars que nous ». En même temps, il est bien placé pour le savoir.

Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d’Allemagne