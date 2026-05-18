Le président de Nice déçu par ses supporters

Le calvaire continue sur la Côte d’Azur. En grande difficulté cette saison, l’OGC Nice a été incapable de s’imposer face à Metz (0-0) ce dimanche soir et devra passer par les barrages et une double confrontation face à l’AS Saint-Étienne pour espérer se maintenir dans l’élite du football français.

Sans oublier la finale de la Coupe de France contre Lens à venir vendredi. À l’issue du nul décevant contre les Grenats, les supporters niçois ont envahi la pelouse pour exprimer leur mécontentement. Des débordements qui n’ont pas plu au président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère.

« On n’est pas encore en Ligue 2 »

« Je pense que l’unité, le fait d’être tous ensemble, est indispensable, a d’abord lancé le boss azuréen au micro de Ligue 1+. Je comprends la déception, mais moi je suis aussi déçu que notre public ne soutienne pas nos joueurs jusqu’au bout, même s’ils peuvent incriminer nos joueurs sur leur saison qui n’a pas été bonne. Mais il faut aller jusqu’au bout. On n’est pas encore en Ligue 2, je l’ai entendu dans les tribunes (les supporters ont scandé « on est en Ligue 2 » à la fin du match, NDLR), on a encore une chance, donc accrochons-nous pour que cette chance soit vers nous. »

🎙️ "Je suis déçu que notre public ne soutienne pas les joueurs jusqu'au bout." Les mots forts de Jean-Pierre Rivère pour remobiliser tout le monde à Nice 🔴⚫#OGCNFCM pic.twitter.com/n0QzzaXShC — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Avec les incidents survenus à la fin de la rencontre, les joueurs du Gym pourraient bien disputer leur barrage retour face à Saint-Étienne à huis clos.

L’enfer jusqu’au bout.

Nice de retour en 1997 ?