L'ancien coach des Girondins Albert Riera prend déjà la porte

Le jeu des chaises musicales commence. Comme un ballet annuel, les résultats sportifs des clubs profitent ou desservent les techniciens sur les bancs mondiaux. Un exercice qui rime plutôt avec une mauvaise cabriole pour Albert Riera, entraîneur de Francfort, remercié quelques heures après la dernière journée de Bundesliga.

« Après une analyse ouverte et honnête des performances de l’équipe, nous avons conclu que nous souhaitions emprunter une voie différente pour la saison à venir », a ainsi annoncé le club du Rhin-Main. Une expérience de courte durée pour le technicien espagnol de 44 ans, arrivé en janvier.

Eintracht Frankfurt und Cheftrainer Albert Riera sowie die Co-Trainer Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti haben sich einvernehmlich mit sofortiger Wirkung auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Wir wünschen allen dreien für ihre private wie berufliche Zukunft… pic.twitter.com/efMfsl6sgu — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2026

Un bilan mitigé pour Riera

Le technicien espagnol n’aura pas permis aux Francfortois de décrocher une sixième qualification consécutive en Coupe d’Europe. Huitième au classement à l’arrivée de Riera, l’Eintracht n’aura pas réussi à remonter la pente et finit la saison à la même place qu’à la mi-saison. 4 victoires, 5 nuls et 5 défaites auront eu raison du premier entraîneur limogé cet été dans les cinq grands championnats.

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