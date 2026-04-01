Un champion du monde prolonge dans son club

L’histoire d’amour continue malgré les peines de cœur. À quelques mois de sa fin de contrat, Mario Götze (33 ans) a prolongé de deux saisons à l’Eintracht Francfort, soit jusqu’en 2028. L’unique buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 avec l’Allemagne avait rejoint l’Eintracht en 2022 après une expatriation de deux ans aux Pays-Bas, chez le PSV Eindhoven.

Des tensions avec son coach

Il y a quelques jours encore, l’avenir du milieu offensif semblait pourtant bien sombre du côté de Francfort après avoir été écarté du groupe pour des raisons sportives par son entraîneur Albert Riera, arrivé en janvier, pour le derby contre Mayence le 22 mars.

Bizarre, pourtant Riera est pas connu pour son sale caractère, si ?

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