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Old Trafford rendra-t-il hommage à Diogo Jota dimanche ?

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Old Trafford rendra-t-il hommage à Jota dimanche ?

La journée de dimanche marquera très exactement dix mois après le tragique accident qui a coûté la vie à Diogo Jota et son frère André Silva. Selon SportBible, le Manchester United Supporters’ Trust, qui représente les supporters des Red Devils, aurait encouragé le public mancunien à rendre hommage à l’attaquant portugais lors du choc entre Manchester United et Liverpool. L’idée serait de se joindre au parcage des Reds, qui honore son ancien joueur en mêlant chant et applaudissements à la 20e minute de tous les matchs. Mais a priori, il ne faut pas s’attendre à voir Old Trafford se lever comme un seul homme.

Le président du Manchester United Supporters’ Trust, JD Deitch, a nié tout projet de ce type sur les réseaux sociaux. « C’est ridicule. Nous n’éprouvons que de la compassion pour la famille Jota, mais le MUST n’a rien fait de tel, balaye-t-il sur X. La seule chose que nous espérons applaudir demain, c’est de remporter le doublé face à Liverpool et de nous qualifier pour la Ligue des champions. » En répondant à un autre fan, qui souligne qu’aucun stade n’a rendu un hommage similaire (hormis à Wolverhampton, où Jota a aussi joué), JD Deitch confirme que cette histoire est « complètement fabriquée ».

C’est bien dommage.

Manchester United crucifie Liverpool

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