Manchester United valide son retour en Ligue des champions contre Liverpool

Manchester United 3-2 Liverpool

Buts : Cunha (6e), Šeško (14e) et Mainoo (77e) pour les Red Devils // Szoboszlai (47e) et Gakpo (56e) pour les Reds

Reçus six sur six ! Comme à l’aller voilà quelques mois, Manchester United est sorti vainqueur de son duel en haute altitude face à Liverpool, cette fois malgré un gros trou d’air en début de seconde période. Un succès mérité qui qualifie officiellement les Red Devils pour la prochaine Ligue des champions (3-2).

Les Mancuniens ont pris les devants très tôt dans la partie. Grâce à Matheus Cunha d’abord, buteur en deux temps après un corner mal repoussé (1-0, 6e). À Benjamin Šeško ensuite, tout heureux de voir le troisième gardien de Liverpool Frederick Woodman dévier la remise de la tête de Bruno Fernandes sur sa cuisse (2-0, 14e). Une entame parfaite pour la formation de Michael Carrick, bien au-dessus de son adversaire dans un premier acte où Liverpool n’aura pas créé le moindre danger malgré de longues phases de possession.

🤔 ŠEŠKO A-T-IL MARQUÉ DE LA MAIN FACE À LIVERPOOL ? Ce ralenti caméra opposée montre un angle où le ballon semble changer de trajectoire, mais est-ce le corps ou la main qui le touche ?#MUNLIV sur CANAL+ | #PremierLeague pic.twitter.com/bDvip7i3Tk — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 3, 2026

Au retour des vestiaires pourtant, United va complètement se saborder. Tout juste entré en jeu, Amad Diallo envoie bien malgré lui Dominik Szoboszlai réduire la marque (2-1, 47e). Une première erreur suivie d’une deuxième, encore plus grosse, cette fois pour Senne Lammens. Le gardien néerlandais relance directement dans les pieds d’Alexis Mac Allister à l’entrée de la surface. Un trois-contre-un offert et conclu par Cody Gakpo (2-2, 56e). Cette entame catastrophique relance les débats, mais ne fait pas plonger Manchester United, finalement récompensé de sa supériorité par Kobie Mainno à l’affût pour envoyer une puissante frappe depuis l’entrée de la surface (3-2, 77e). Suffisant pour offrir une victoire aussi prestigieuse que décisive aux Red Devils, solidement installés sur le podium de Premier League.

Kobie, toujours aussi clutch.

Revivez la victoire de Manchester United contre Liverpool (3-2)