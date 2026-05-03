Hudson-Odoi condamné par la justice à cause de son gros bolide

Rattrapé par la patrouille. Callum Hudson-Odoi a des ennuis judiciaires à cause de sa McLaren 765LT. L’ailier de Nottingham Forest a été condamné par un tribunal à payer plus de 1 100 £ en avril dernier après avoir été reconnu coupable de ne pas avoir payé la taxe sur son véhicule selon la BBC.

Devenu l’heureux propriétaire du bolide de luxe en février 2024, ce dernier ne s’est pas soumis à la taxe annuelle, qui avait expiré fin janvier 2025.

Conduite sans permis de circulation valide

Toujours selon le média britannique, la Driver and Vehicule Licensing Agency (DVLA) avait donné à Hudson-Odoi la possibilité de régler l’affaire à l’amiable, mais l’homme aux trois sélections avec les Three Lions n’a pas donné suite à cette offre.

Conséquence, Hudson-Odoi a écopé de poursuites pénales pour avoir conduit un véhicule sans permis de circulation valide. L’Anglais de 25 ans n’a pas plaidé et a été condamné par le tribunal de première instance de York.

Les footeux et les voitures, une vraie histoire d’amour.

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