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Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto

TM
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Aston Villa étrille Bologne, Braga renverse le Betis et Forest élimine Porto

Renversant. Après des matchs aller assez fermés, la Ligue Europa n’a pas déçu ce jeudi avec des scénarios assez fous. Dans une position favorable après un succès à l’aller (3-1), Aston Villa a surclassé Bologne ce jeudi (4-0). Les Villans ont frappé fort d’entrée en claquant trois buts en première mi-temps. Les Anglais affronteront un club qu’ils connaissent bien puisqu’il s’agit de Nottingham Forest.

Incapable de gagner à l’aller, le 16ᵉ de Premier League a vu Jan Bednarek lui rendre le match bien plus facile au retour. Auteur d’une vilaine semelle sur le genou droit de Chris Wood, le défenseur des Dragons a écopé d’un rouge dès la 8ᵉ minute de jeu. En supériorité numérique, Forest s’en remet à Morgan Gibbs-White pour marquer l’unique but de la rencontre grâce à une frappe contrée qui ne laisse aucune chance au portier adverse (1-0). L’équipe des Midlands s’en sort et rejouera un dernier carré européen pour la première fois depuis 1984.

Braga inflige une remontada au Betis

Auteur d’un bon nul au Portugal la semaine dernière, le Betis s’est effondré face à Braga (2-4) ce jeudi alors que l’équipe de Manuel Pellegrini avait parfaitement entamé la rencontre. Anthony a été le premier à faire trembler les filets de la tête (1-0, 13ᵉ) avant d’être imité quelques minutes plus tard par Abde Ezzalzouli (2-0, 26ᵉ). Les Verdiblancos pensent avoir fait le plus dur quand Ezzalzouli inscrit le troisième but, dans la foulée, mais celui-ci est refusé pour hors-jeu (29ᵉ). La tête sous l’eau, le SC Braga se rebelle. D’abord par l’intermédiaire de Pau Victor (2-1, 38ᵉ) avant l’égalisation de Vitor Carvalho (2-2, 49ᵉ). Le vent tourne en la faveur des Portugais qui obtiennent un penalty, transformé par Ricardo Horta (2-3, 53ᵉ). Le monde des Sévillans s’effondre et c’est au tour du Français Jean-Baptiste Gorby de mettre le coup de grâce (2-4, 74ᵉ). Au prochain tour, Braga affrontera Fribourg, qui a de nouveau réduit en miettes le Celta Vigo (3-1).

Vivement la suite.

  Aston Villa 4-0 Bologne

  Nottingham Forest 1-0 Porto

  Betis 2-4 Braga

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TM

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