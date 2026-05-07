Une finale 100% inédite en Ligue Europa

Double remontada. Alors qu’Aston Villa, tout comme Fribourg partaient en ballottage défavorable au moment d’aborder ces demi-finales retours, les deux équipes sont parvenues à inverser la tendance sur cette deuxième manche, respectivement face à Nottingham Forest et Braga, et se retrouveront donc en finale au Beşiktaş Park le 20 mai prochain.

Alors qu’Aston Villa restait sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, les protégés d’Unai Emery se sont réveillés au meilleur des moments. Battus d’un petit but à l’aller sur la pelouse de Forest (1-0), les Villans se sont tout de suite mis en quête de leur remontée. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour qu’Ollie Watkins trouve la faille dans la défense des Tricky Trees (1-0, 36e). Le festival offensif s’est poursuivi en seconde période grâce à Emiliano Buendia, passeur décisif sur le premier but, qui n’a pas tremblé au moment de transformer son penalty (2-0, 58e). Puis le show John McGinn a débuté, l’international écossais s’est offert un doublé en trois minutes (3-0, 77e) pour parachever le récital offensif des Villans (4-0, 80e).

Kübler porte Fribourg

Défait 2 à 1 sur la pelouse de Braga, Fribourg croyait dur comme fer en ses chances de qualification. Une croyance qui s’est transformée en réalité lorsque dès l’entame de match, Mario Dorgeles, le héros de l’aller pour les Braguistas, a balayé Jan-Niklas Beste qui filait seul au but (7e). Carton rouge logique et donc Braga s’est retrouvé à dix pendant plus de 80 minutes. Un handicap trop important pour les Portugais qui ont cédé deux fois en première période. D’abord sur le but chanceux de Lukas Kübler, bien aidé par le poteau de Lukas Hornicek (1-0, 19e), puis sur l’inspiration géniale de Johan Manzambi qui a fait virer les Allemands en position de finaliste à la pause (2-0, 41e). Kübler est venu s’offrir un doublé (3-0, 72e), avant que Pau Victor ne sauve l’honneur pour les joueurs de Carlos Vicens (3-1, 79e).

Une finale inédite donc dans l’histoire de la C3.

Aston Villa 4-0 Nottingham Forest

Buts : Watkins (36e), Buendia (58e SP), McGinn (77e, 80e) pour les Villans

Fribourg 3-1 Braga

Buts : Kübler (19e, 72e), Manzambi (41e) pour le FFC // Victor (79e) pour les Braguistas

Expulsion : Dorgeles (6e) côté Braga

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