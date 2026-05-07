L'UEFA désigne son joueur de la semaine et il n'a pas participé au meilleur match de la semaine

Le patron du mitard. L’UEFA a attribué sa célèbre distinction du « joueur de la semaine » après les demi-finales de Ligue des champions. Malgré les prestations monumentales de Willian Pacho et Khvich Kvaratskhelia, c’est bien l’anglais Declan Rice qui a cette fois-ci raflé le sésame. Pas de désillusion particulière pour les Parisiens mais une décision qui pourrait faire parler après les prestations XXL des deux joueurs de la capitale.

Declan Rice, trajectoire Rodri ?

Grand artisan des succès de son équipe cette saison, le joueur de 25 ans pourrait prendre une autre dimension si les Gunners réalisaient un doublé historique Premier League, Ligue des champions.

Une trajectoire qui ressemble fortement à celle prise par le milieu espagnol Rodri il y a deux ans, qui l’avait conduit jusqu’à la distinction individuelle suprême : le Ballon d’or. Alors que l’Anglais dispute la Coupe du monde avec les Three Lions dans quelques semaines, les deux prochains mois ont une allure de tournant pour la course au graal.

Affaire à suivre !

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