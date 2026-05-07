Vandaliser pour fêter une qualification en finale, on cherche toujours l’intérêt. Après la victoire parisienne face au Bayern et la qualification en finale de Ligue des champions, l’exposition de Yann Arthus-Bertrand située place de la Concorde a été dégradée par des supporters en fête. Cocasse quand l’exposition se nomme « Vivre ensemble ».

L’expo aussitôt relevée

Interrogé par le Parisien, l’artiste n’a pas caché sa déception et sa tristesse : « J’ai pleuré toute la nuit. » Mais Yann Arthus-Bertrand préfère ironiser sur la situation : « Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l’exposition. »

Ce matin, c’est sur Instagram, en publiant une vidéo tournée sur les lieux, que le photographe a demandé de l’aide pour remettre en place son exposition. Et il a été entendu, 30 à 40 personnes sont venues aider le photographe à remettre les clichés en place.

C’est bien le seul point noir de la soirée parisienne.

Enrique, la victoire lui appartient