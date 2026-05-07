La technique inédite des supporters de Strasbourg pour perturber le Rayo

Il n’est pas passé, le marchand de sable ? Les joueurs du Rayo Vallecano n’ont pas pu profiter d’un sommeil profond à la veille de leur demi-finale retour de Ligue Conférence contre Strasbourg. En effet, des supporters du RCSA ont lancé des feux d’artifice au pied de l’hôtel du club espagnol.

« Ils se sont acharnés à ce qu’on ne se repose pas », a partagé le compte du Rayo sur ses réseaux sociaux, avant d’indiquer qu’il était deux heures du matin au moment des faits.

Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo. Hotel de concentración del Rayo Vallecano. 02:00 horas. pic.twitter.com/zVKuDV53Lb — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 7, 2026

La tempête avant la tempête

Une nuit agitée pour les joueurs du Rayo, qui s’apprêtent à vivre un moment historique à la Meinau. L’entraîneur du club madrilène, Inigo Perez, sait déjà à quoi s’attendre avant le duel que vont vivre ses joueurs : « On sait qu’ils vont pousser comme contre Mayence, c’est une superbe équipe, un rival extraordinaire. » Une belle semaine de fête pour le club espagnol, mais également pour le défenseur central Florian Lejeune, qui a annoncé sa prolongation au club jusqu’en 2028.

C’étaient peut-être des Parisiens de Strasbourg qui fêtaient la qualification, non ?

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