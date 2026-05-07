Strasbourg et ses amours de jeunesse

Une bande de jeunes qui passent les meilleurs moments de leur vie avant de tous se quitter à la fin de l’été. Depuis son rachat, le RC Strasbourg propose sa colonie de vacances chaque année. Ça marche bien... pour le moment, mais le match retour contre le Rayo Vallecano pourrait aussi briser quelques cœurs.

« Un seul amour, et pour toujours, Racing Club de Strasbourg » devrait résonner à la Meinau, ce jeudi soir, pour encourager les Bleu et Blanc face au Rayo Vallecano. Si l’ambiance est aussi incandescente que face à Mayence, au tour précédent, les hommes de Gary O’Neil ont de grandes chances de rallier la finale de Ligue Conférence, malgré la copie rendue à Madrid à l’aller (1-0). Une magnifique manière de terminer en beauté une saison qui a des airs de joyeuse colonie de vacances.

Avec 22,9 ans de moyenne d’âge, la bande de Diego Moreira est évidemment la plus jeune de Ligue 1. D’après les vidéos dont nous arrose la cellule communication du club, le groupe vit particulièrement bien. Autour du fantasque ailier, les soirées karaoké du camp de vacances sont particulièrement animées par les danses d’Emmanuel Emegha, de Guéla Doué ou de Samuel Amo-Ameyaw. Le p’tit nouveau Gessime Yassine s’est parfaitement intégré à cette team. Les quelques tensions autour du point de penalty sont rapidement effacées par les victoires, comme on oublierait la chamaillerie de la piscine par une bonne entente sur le city à côté des tables de ping-pong. Ils piaillent, ils râlent, ils renversent tout sur leur passage, mais ces petits sont particulièrement attachiants. On ne sait pas s’ils ont le BAFA, mais Liam Rosenior puis Gary O’Neil sont tombés sous leur charme, tout comme les supporters, pourtant en conflit ouvert avec la direction du camping club.

Le blues arrivera forcément

L’an dernier, Dilane Bakwa et Andrey Santos faisaient aussi partie de cette troupe prête à s’enfiler des cocktails sans alcool et à braver la permission de minuit avant de regagner leur tente. Désormais exilés en Angleterre, comme Habib Diarra et Đorđe Petrović, ils doivent forcément regretter ces bons moments entre potes durant une année passée aussi vite qu’un été. Comme à chaque rentrée, l’amusement laisse place au blues. Quand le soleil se couche, que les journées sont plus courtes et que l’air se refroidit, le spleen envahit les cœurs.

Danse avec les stars.

L’amour estival s’avère n’être qu’une amourette sans lendemain qu’on ressasse durant des semaines avant de passer à autre chose, espérant ne jamais tomber sur une carte postale de sa part en ouvrant la boîte aux lettres ou entendre cette chanson qui vous faisait tant danser. Les valises d’Emmanuel Emegha sont déjà faites depuis un bail. Il profite des derniers jours avec ses gars, mais la tête n’y est déjà plus, comme un ado de 18 ans ferait sa dernière colo avant de partir faire ses études sup trop loin de chez lui. Diego Moreira partira, Ismaël Doukouré aussi, Mike Penders suivra, Valentín Barco également. Dès juillet ? Peut-être. Ou la saison suivante, après de nouvelles vacances ensemble. Mais rien n’est éternel, encore moins un passage dans un club appartenant à une multipropriété.

Qu’importent les émotions que leur feront vivre ces joueurs n’ayant finalement que très peu d’attache à la ville de Strasbourg, les supporters continueront de hurler que leur seul amour restera le Racing. L’institution avant tout, comme dirait l’autre. Le choix de la stabilité, pour le meilleur et pour le pire. Leurs sentiments sont-ils pour autant plus légitimes que ceux nés de rencontres éphémères ? Les films à l’eau de rose représentant ces accords de guitare autour du feu de camp sont légion, les romances décrivant ces émois durant quelques infimes jours de canicule garnissent les rayons des librairies, les téléchargements d’applis de rencontre explosent tous les étés, et les émotions ne sont jamais feintes. En cas de titre européen cette saison, ces jeunes auront une bonne raison de se retrouver chaque mois de mai pour fêter leur exploit au rythme d’un hit du rap français ou d’une instru de shatta.

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