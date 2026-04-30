En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (0-0)

En face, le Rayo aligne un onze pratiquement similaire à celui qui avait infligé un solide 3-0 à l’AEK Athènes en quart de finale aller. Seuls deux changements : Luiz Felipe et Álvaro García laissent leurs places à Valentin et Alamao !

À noter la présence d’un Frenchie dans le XI : le défenseur central Oscar Lejeune !

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