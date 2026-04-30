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En direct : Rayo Vallecano - Strasbourg (0-0)
Le coup franc ne donne rien mais c'est un corner à suivre !
Bon coup franc obtenu par le Rayo après une nouvelle faute de El Mourabet... attention Samir !
Le frisson dans la défense strasbourgeoise… Mike Penders se jette dans les pieds de l’attaquant du Vallecano, mais il touche bel et bien le ballon ! Pas de penalty indiqué par la VAR !
La Marseillaise qui résonne dans les tribunes ! Allez Strasbourg, allez la France, youhouu !
Les deux équipes sont de retour sur le terrain ! Pas de changements à la pause des deux côtés… on prend les mêmes et on recommence !
Alors mes Strasbourgeois, un prono pour la seconde mi-temps ? Plutôt grosse débauche d'energie pour décrocher la victoire ou match solide pour tout jouer sur le match retour ?
Petite bagarre à la pause, Emmanuel Emegha impliqué, mais bon, pas de quoi en faire un fromage !
C'est la pause à Madrid ! Beaucoup de duels mais pas d'occasion franche pour les deux équipes. Je m'attendais à voir George Clooney et je me retrouve avec Dany Boon... vivement le second acte !
Il manquerait peut-être un peu de technique sur le terrain...un petit Argentin gaucher et roux pourrait aider (reviens Valentin Barco, je t'en supplie) !
🟨 Le Néerlandais reste au sol est le sénégalais Pathé Ciss est averti d'un carton jaune !
Et c’est au tour d’Emegha de rester au sol après un coup au visage de Pathé Ciss. On me signale dans l’oreillette que l’anti-jeu a pris le dessus sur le jeu dans ce match…
Nouveau coup franc pour le Rayo après une main de Chilwell. À l’opposé du premier du match…mais ça ne passe pas le mur.
Alerte pompiers !! Ramenez vite une ambulance pour Ratiu qui s'écroule lamentablement dans sa surface après une très légère poussette de Moreira...ridicule il faut le souligner.
Dans l'autre demi-finale de la compét', Crystale Palace mène 1-0 sur la pelouse du Sakhtar grâce à la réalisation de Ismaela Sarr ! Petite passe décisive du prochainement sélectionné Jean-Philippe Mateta...
Superbe intervention de Doukouré qui tend bien la jambe pour empêcher de Frutos de récupérer le ballon devant la surface ! Bravo Monsieur !
Emegha trouve un espace pour placer sa tête dans la surface mais ça passe loin du cadre...dans la foulée Enciso envoie une cloche qui ne donne rien !
Pas beaucoup d’occasions dangereuses dans ce début de match ! On ne va pas dire qu’on s’ennuie, mais les chants espagnols sont plus sympas que le spectacle sur le terrain… Allez, messieurs, on arrive à la moitié de la mi-temps !
Petite pensée pour notre collègue et ami Christophe Gleizes de la part d’Antonetti et Stéphane Guy ! Merci, messieurs !
Les locaux posent ENFIN le pied sur le ballon dans ces dernières minutes. Ça finit en eau de boudin, mais au moins ils tentent des choses ! Tant que ça finit loin des cages, on accepte…
Après un duel avec Pathé Ciss, Emegha finit dans les photographes sur le bord terrain ! Petit calin avec l'un d'entre eux pour se faire pardonner et hop c'est reparti !
Première phrase de Chilwell mais c'est au dessus des cages. Les Strasbourgeois sont bien rentrés dans leur rencontre !
🟨 Premier avertissement pour El Mourabet qui fauche de Frutos qui partait en contre-attaque. Attention Samir, c'est un peu tôt dans le match quand même...
Premier coup franc intéressant pour le Rayo sur la gauche de la surface. Le ballon finit (presque) dans les pieds de Paga...Il faut avouer que les dimensions du terrain ne sont pas académiques !
Petite précision sur la composition strasbourgeoise, Doukouré est bien dans l'axe tandis que Hogsberg occupe le flanc droit. Ouattara est au milieu du terrain.
Mais non, monsieur l’arbitre, c’est un peu tard pour arrêter le jeu !! Alors que Godo s’échappe dans la surface, l’arbitre interrompt la partie puisque le capitaine du Rayo, Valentin, est touché… gros coup dans la pommette il faut avouer !
Les Espagnols donnent le coup d'envoi ! C'est parti à Vallecas !! Go Go Strasbourgeois
Les joueurs entrent sur la pelouse ! Petit clin d'oeil aux enfants qui accompagnent les joueurs en enchaînant les six seven...c'est aussi ça la magie de la coupe !
On vous en supplie, messieurs, donnez-nous un match TikTok sous les commentaires du très bon Frédéric Antonetti sur Canal+ ! Le football populaire le vrai.
15 000 places seulement au stade Vallecas, mais une superbe ambiance qui s’annonce ce soir ! Des tribunes pleines à craquer, deux équipes qui veulent marquer l'histoire et des commentaires à la hauteur de l’événement : que demander de plus ?
En face, le Rayo aligne un onze pratiquement similaire à celui qui avait infligé un solide 3-0 à l’AEK Athènes en quart de finale aller. Seuls deux changements : Luiz Felipe et Álvaro García laissent leurs places à Valentin et Alamao !
À noter la présence d’un Frenchie dans le XI : le défenseur central Oscar Lejeune !
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Et pour directement se mettre dans l’ambiance de ce rendez-vous, commençons par la composition (gagnante, on l’espère) de Strasbourg ! Devant le géant Penders, Hogsberg, Omobamidele, Ouattara et Chilwell composeront la ligne Maginot. Deux récupérateurs en l’absence de Barco, suspendu : El Mourabet et Doukouré. En attaque, Godo, Enciso et Moreira auront pour mission de servir le grand Emmanuel Emegha !
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Bonsoir à tous ! Bienvenue dans ce live qui vous permettra de vivre la demi-finale historique que s’apprête à disputer le RC Strasbourg contre les Espagnols du Rayo Vallecano. Plutôt choucroute ou tapas ce soir ?
🟨 Le Néerlandais reste au sol est le sénégalais Pathé Ciss est averti d'un carton jaune !
🟨 Premier avertissement pour El Mourabet qui fauche de Frutos qui partait en contre-attaque. Attention Samir, c'est un peu tôt dans le match quand même...
Rayo Vallecano
RC Strasbourg
Par Tristan Claeyssen