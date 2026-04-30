Michael Jackson débarque en Premier League

Après un film, un poste en Premier League. Michael Jackson a définitivement fait son retour dans le paysage mondial depuis quelques semaines. Le film sur la vie du chanteur est sorti la semaine dernière dans les salles, c’est désormais un poste d’entraîneur dans une écurie déchue de Premier League qui attend l’illustre showman. Plus sérieusement, le remplaçant de Scott Parker à la tête de Burnley FC n’est autre qu’un homonyme du maître du moonwalk.

Mickael Jackson : l’entraîneur

Arrivé au club lors de la saison 2022-2023, Michael James Jackson, de son nom complet, était l’entraîneur de l’équipe U23 la saison passée. Ancien joueur de Preston North End et Blackpool notamment, il avait déjà eu l’occasion d’officier comme entraîneur principal intérimaire pour quatre rencontres après le départ de Sean Dyche en 2022. Nouvelle expérience dans le grand bain chez des Clarets déjà relégués en cette fin de saison.

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