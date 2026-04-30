S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Burnley

Michael Jackson débarque en Premier League

TC
7 Réactions
Michael Jackson débarque en Premier League

Après un film, un poste en Premier League. Michael Jackson a définitivement fait son retour dans le paysage mondial depuis quelques semaines. Le film sur la vie du chanteur est sorti la semaine dernière dans les salles, c’est désormais un poste d’entraîneur dans une écurie déchue de Premier League qui attend l’illustre showman. Plus sérieusement, le remplaçant de Scott Parker à la tête de Burnley FC n’est autre qu’un homonyme du maître du moonwalk.

Mickael Jackson : l’entraîneur

Arrivé au club lors de la saison 2022-2023, Michael James Jackson, de son nom complet, était l’entraîneur de l’équipe U23 la saison passée. Ancien joueur de Preston North End et Blackpool notamment, il avait déjà eu l’occasion d’officier comme entraîneur principal intérimaire pour quatre rencontres après le départ de Sean Dyche en 2022. Nouvelle expérience dans le grand bain chez des Clarets déjà relégués en cette fin de saison.

Un petit Heehee pour fêter ça ?

Burnley se sépare de son entraîneur

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
82
138

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.