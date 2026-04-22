S’abonner au mag
  • Premier League
  • J34
  • Burnley-Manchester City (0-1)

En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

TJ
9 Réactions
En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

  Burnley 0-1 Manchester City

But : Haaland (5e) pour City

Suspense total en Premier League. Avec sa victoire à Burnley (0-1) ce mercredi soir, Manchester City repasse tout juste devant Arsenal, grâce à un but d’Erling Haaland en début de rencontre. À égalité parfaite (70 points, +37 de différence de buts et le même bilan : 21v, 7n et 5d), Cityzens et Gunners se départagent par le nombre de buts marqués. Et dans ce domaine-là, ce sont les coéquipiers de Rayan Cherki qui réussissent le mieux, avec 66 buts inscrits, contre 63 pour Arsenal.

Ce second critère qui prévaut en cas d’égalité parfaite permet à City de s’installer dans le fauteuil de leader à cinq journées de la fin. À noter que le calendrier cityzen (Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace et Aston Villa) est à peu près équivalent à celui d’Arsenal (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace), qui doit en plus gérer une double confrontation en demies de C1

Burnley relégué

À l’inverse, quelques jours après Wolverhampton, Burnley vient d’être relégué en Championship. Une troisième descente en cinq saisons pour les Clarets, qui ne cessent de faire l’ascenseur. Un gros coup dur pour les trois Français du club Maxime Estève, Loum Tchaouna et Lesley Ugochukwu, qui devront soit trouver un nouveau point de chute, soit se frotter à la réalité de la D2.

Burnley, ce Metz anglais.

Mercato : la danse des latéraux à Manchester

TJ

À lire aussi
Logo de l'équipe Burnley
Jack Grealish of Manchester City during their Treble winning Victory Parade ending at the Town Hall, Manchester. Picture date: 12th June 2023. Picture credit should read: Gary Oakley/Sportimage - Photo by Icon sport
Jack Grealish of Manchester City during their Treble winning Victory Parade ending at the Town Hall, Manchester. Picture date: 12th June 2023. Picture credit should read: Gary Oakley/Sportimage - Photo by Icon sport
  • Paris Sportifs
Pronostic Manchester City Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Manchester City Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pronostic Manchester City Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM va-t-il finir la saison de Ligue 1 hors du top 6 ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
149
61
02
Revivez Strasbourg - Nice (0-2)
Revivez Strasbourg - Nice (0-2)

Revivez Strasbourg - Nice (0-2)

Revivez Strasbourg - Nice (0-2)
30
Revivez PSG - Nantes (3-0)
Revivez PSG - Nantes (3-0)

Revivez PSG - Nantes (3-0)

Revivez PSG - Nantes (3-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.