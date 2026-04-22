En Premier League, un nouveau leader et un relégué de plus

Burnley 0-1 Manchester City

But : Haaland (5e) pour City

Suspense total en Premier League. Avec sa victoire à Burnley (0-1) ce mercredi soir, Manchester City repasse tout juste devant Arsenal, grâce à un but d’Erling Haaland en début de rencontre. À égalité parfaite (70 points, +37 de différence de buts et le même bilan : 21v, 7n et 5d), Cityzens et Gunners se départagent par le nombre de buts marqués. Et dans ce domaine-là, ce sont les coéquipiers de Rayan Cherki qui réussissent le mieux, avec 66 buts inscrits, contre 63 pour Arsenal.

Ce second critère qui prévaut en cas d’égalité parfaite permet à City de s’installer dans le fauteuil de leader à cinq journées de la fin. À noter que le calendrier cityzen (Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace et Aston Villa) est à peu près équivalent à celui d’Arsenal (Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley, Crystal Palace), qui doit en plus gérer une double confrontation en demies de C1

Burnley relégué

À l’inverse, quelques jours après Wolverhampton, Burnley vient d’être relégué en Championship. Une troisième descente en cinq saisons pour les Clarets, qui ne cessent de faire l’ascenseur. Un gros coup dur pour les trois Français du club Maxime Estève, Loum Tchaouna et Lesley Ugochukwu, qui devront soit trouver un nouveau point de chute, soit se frotter à la réalité de la D2.

Burnley, ce Metz anglais.

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