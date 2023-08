Pronostic Burnley Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City en champion face à Burnley

Descendu en Championship il y a 1 ans, Burnley était reparti sur un nouveau cycle en nommant une ancienne légende de City à sa tête, Vincent Kompany. Après une 1ère expérience d’entraineur mitigée à Anderlecht, le Belge a permis aux Clarets de retrouver la Premier League. Impressionnants la saison passée, les joueurs du Nord de l’Angleterre ont survolé leur championnat (seulement 3 défaites en 46 rencontres) pour un total de 101 points, avec également les meilleures attaques et défenses de la Ligue. Cet été, le club s’est attaché à conserver ses meilleurs éléments comme Manuel Benson (actuellement blessé), Zaroury, Vitinho, Cullen ou Ekdal. De plus, les Clarets ont réussi de très jolis coups sur le marché en attirant notamment le buteur suisse Zeki Amdouni, qui sort d’une excellente saison en club avec le FC Bâle) et en sélection avec les Espoirs. A ses côtés, on retrouvera les Redmond, Obafemi, et peut-être le jeune Français Odobert (Troyes) sur le point de s’engager. Lors de la préparation, Burnley n’a pas spécialement rassuré avec un succès contre le Benfica, un nul contre le Betis et des revers contre Mayence et Genk.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Manchester City sort d’une saison exceptionnelle au cours duquel il a remporté le triplé. Le point d’orgue de cet exercice reste le succès obtenu en Ligue des Champions. Grand architecte de ce triomphe, Pep Guardiola va devoir remotiver ses hommes pour conquérir de nouveaux titres. Pour sa première sortie de l’année, le club mancunien s’est incliné lors des tirs aux buts face à Arsenal (1-1) dans le Community Shield malgré l’ouverture du score de Palmer qui devrait être encore titularisé ce vendredi. Cette rencontre a montré que les Skyblues n’étaient pas encore prêts et que le sérial buteur norvégien Haaland a souvent du mal face aux grosses cylindrées, bien muselé dimanche dernier par Saliba. Néanmoins, rien d’alarmant, car City monte en puissance habituellement dans sa saison, comme ce fut le cas l’an passé. Actuellement, les Skyblues attendent la fermeture du marché des transferts car plusieurs éléments sont sollicités à l’image de Walker et Bernardo Silva. Pour le moment, City a mis les barbelés sur ces hommes clés de la réussite des Citizens. Au rayon des arrivées, Guardiola a attiré Kovacic pour compenser le départ de Gundogan et vient de solidifier son arrière-garde avec le talentueux Gvardiol. Ce vendredi, City ouvre la saison face à une équipe qui lui réussit bien puisqu’elle reste sur 11 victoires face à Burnley (dont 10 sur des clean sheet). Cette opposition entre les champions de Championship et de Premier League devrait tourner en faveur des Skyblues.

► Le pari « Victoire Man City avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Palmer buteur » est coté à 4,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 780€ (880€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Man City gagne sans concéder de but » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Burnley – Man City :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Burnley Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Guardiola obtient trois nouveaux trophées d'entraîneur de l'année en Angleterre