Pronostic Manchester City Burnley : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Man City solide face à Burnley

Manchester City est actuellement en seconde position de Premier League avec 5 points de retard sur Liverpool. Les Citizens possèdent un match de retard par rapport aux Reds et auront à cœur de briller cette semaine, car ils connaissent le calendrier démentiel de leur adversaire qui affronte coup sur coup Chelsea et Arsenal. De son côté, City vient de se qualifier pour les 8e de finale de la FA Cup en s’imposant en fin de match à Tottenham (0-1). Toujours privé d’Haaland, les Skyblues ont pu compter sur Nathan Aké. Depuis son nul à domicile face à Palace (2-2), City a retrouvé le goût de la victoire avec 7 succès consécutifs toutes compétitions confondues. De plus, Guardiola a retrouvé De Bruyne qui s’est déjà signalé lors du succès arraché à Newcastle (2-3). Si Haaland est toujours sur le flanc, Guardiola peut compter sur un effectif au complet et n’hésite pas à s’appuyer sur le norvégien Bobb, qui semble être passé devant Grealish dans la hiérarchie du catalan. City nous a régulièrement habitué à des fins de saison canon et lance ce mardi son opération remontée.

En face, Burnley a passé une saison en Championship et a retrouvé l’élite grâce à un disciple de Guardiola, Vincent Kompany. Victorieux de plusieurs PL avec City, le belge tente d’accrocher le maintien avec les Clarets. Actuellement, son équipe est avant-dernière de PL, avec 5 points de retard sur Everton, premier non relégable. Les partenaires de Brownhill ont décroché quelques résultats lors des dernières semaines mais ont besoin d’une série pour sortir de la zone rouge. Lors des dernières rencontres, les Clarets ont posé des problèmes à leurs adversaires mais ont dû se contenter de la défaite face à Liverpool, Aston Villa ou Tottenham. En revanche, les hommes de Kompany ont laissé passer une bonne opportunité de se replacer face à Luton (1-1). Recruté l’été dernier, le jeune Odobert a montré de bonnes choses lors des dernières semaines. A domicile, City devrait passer le mode rouleau compresseur et remporter ce match sans encaisser le moindre but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Manchester City ouvre la Premier League en glaçant Burnley