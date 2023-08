Manchester City ouvre la Premier League en glaçant Burnley

Burnley 0-3 Manchester City

Buts : Haaland (4e, 36e) et Rodri (76e)

Expulsion : Zaroury (90e+4)

Le monstre et Kompany.

Manchester City a donné le coup d’envoi de la saison de Premier League en s’imposant à Burnley (0-3). Le champion a immédiatement plongé le promu dans le grand bain : caviar de Kevin De Bruyne au deuxième poteau vers Rodri, remise de la tête pour Erling Haaland et ouverture du score du Norvégien au bout de trois minutes à peine (0-1, 4e). Les Clarets ont rendu une belle copie puisqu’ils ont limité City à trois tirs dans la première demi-heure. Leur pressing leur a aussi permis de se montrer dangereux. Très actif, Zeki Amdouni a été repris in extremis par Rodri (28e). Plus vif que Manuel Akanji, Lyle Foster a tenté d’enrouler, mais le ballon a filé à côté (29e). Clinique, Haaland a calmé les ardeurs de Turf Moor en décochant une frappe imparable, de nouveau du gauche, bien servi par Julián Álvarez (0-2, 36e).

Ce ne pouvait être que lui ! 🇳🇴 Erling Haaland inscrit le premier but de la saison de Premier League 🤩#BURMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/E9urNiG5pi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 11, 2023

Dur apprentissage pour le promu, pas plus menacé que ça. Rodri a frappé de loin et placé un coup de boule sur corner (55e), mais James Trafford est intervenu à chaque fois sans devoir s’employer. L’unique parade digne de ce nom que le portier a dû réaliser est intervenue sur une tête de Rodri, encore, qui était hors-jeu (17e). L’Espagnol a néanmoins fini par trouver la faille suite à un cafouillage (0-3, 76e). Joško Gvardiol a étrenné son nouveau maillot en jouant un bon quart d’heure. La soirée aurait été parfaite sans la sortie précoce de KDB, victime d’un pépin musculaire (23e). Malgré le rouge d’Anass Zaroury, auteur d’un vilain tacle par derrière sur Kyle Walker (90e+4), Vincent Kompany, lui, pourra s’appuyer sur cette rencontre pour bâtir.

Le Belge est un bon élève, mais Guardiola reste le maître.

Burnley (5-4-1) : Trafford – Roberts, O’Shea, Al Dakhil, Beyer (Hedilazio, 74e), Vitinho – Koleosho (Larsen, 61e), Berge, Cullen, Foster – Amdouni (Zaroury, 61e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Lewis (Gvardiol, 80e), Aké (Laporte, 80e), Ajanji, Walker (McAtee, 90e+5) – Rodri, De Bruyne (Kovačić, 23e) – Foden, Álvarez, Silva – Haaland (Palmer, 80e). Entraîneur : Pep Guardiola.

