Le but gag du week-end vous est offert par le gardien de Burnley

À côté, Gianluigi Donnarumma c’est Ronaldinho.

Le Burnley de Vincent Kompany file vers le Championship, et il faut dire que le coach belge n’est pas aidé par son gardien. Ce samedi, Arijanet Murić a littéralement offert l’égalisation à Brighton, alors que ses coéquipiers menaient au score. Sur une passe en retrait de Sander Berge, le portier Kosovar laisse le ballon lui filer sous le pied et terminer sa course dans sa cage. Pas de troisième victoire à domicile de la saison pour Burnley (1-1), qui enchaîne un quatrième match sans victoire.

La grosse boulette du gardien de Burnley, Arijanet Muric, face à Brighton ! 😖#BURBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/MVv8hBl4hr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2024

Malheureusement, le gardien est un coutumier du fait puisque samedi dernier, il avait offert un but à Everton, le seul de la partie (1-0). En prenant son temps pour dégager, il a finalement tiré sur Dominic Calvert-Lewin, avant de voir le ballon le lober et finir dans ses buts.

Everton'a 3 puan getiren golde Arijanet Muric'in büyük hatası! 😱😱pic.twitter.com/27OshjBUlq https://t.co/cKHTGbHFpf — Premier Lig Turkiye (@PremierTurkiye) April 7, 2024

Le numéro deux se frotte les mains.

