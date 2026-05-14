S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Le capitaine du RC Lens a fait son choix

UL
4 Réactions
Le capitaine du RC Lens a fait son choix

Il va y aller en courant. Ce mercredi contre le PSG, Adrien Thomasson a fêté son 127e et dernier match avec le RC Lens. Le capitaine du Racing est sorti sous les ovations du public de Bollaert, sachant qu’il arrivait en fin de contrat cet été. Après quatre saisons à Lens, le milieu de terrain devrait débarquer à Rennes début juillet, selon des infos du Parisien, que So Foot peut confirmer. Il était également sur les tablettes du Paris FC.

Bonne pioche ?

Un an après les arrivées conjointes de Quentin Merlin et Valentin Rongier, Rennes pioche encore un ancien Nantais. Avant de se trimballer pendant plus de 150 matchs avec Strasbourg, Thomasson avait en effet foulé les bords de l’Erdre. L’increvable milieu de 32 piges va retrouver Franck Haise, mais aussi Brice Samba, ses anciens coéquipiers à Lens.

La famille s’agrandit.

Faut-il envahir une pelouse avant de gagner un trophée ?

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La liste des Bleus pour le Mondial vous convient-elle ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
131
Réactions

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.