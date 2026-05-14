La finale de la Coupe du monde ressemblera au Super Bowl

Le vestiaire des Bleus devra être insonorisé. Tic-tac, tic-tac. Le Mondial 2026 débarque dans moins d’un mois, et les annonces pleuvent. Après les pauses fraîcheur et l’intronisation de nouvelles règles, la FIFA a annoncé le déroulé de la finale de la Coupe du monde, qui se tiendra le 19 juillet prochain.

Madonna, Shakira et BTS en featuring

Gianni Infantino n’a pas dévoilé les noms des participants, mais la set-list du spectacle de la mi-temps est connue. Et la mi-temps du Mondial ressemblera à un SuperBowl. Chris Martin, de Coldplay, sera chargé de réaliser le show. Madonna, Shakira et BTS chanteront au stade de New York.

La FIFA ajoute que le tout sera produit par le Fonds mondial de la FIFA, pour soutenir le progrès social. 100 millions de dollars devraient être récoltés pour l’occasion. « Chaque enfant mérite d’avoir accès à un apprentissage de qualité, car l’éducation élargit les horizons et crée un changement durable », a même déclaré Madonna pour l’occasion. Ivanka Trump, Kaká et Serena Williams composent le conseil consultatif de ce fonds.

C’est beau !

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