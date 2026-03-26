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La FIFA approuve de nouvelles règles pour la Coupe du monde 2026

MBC
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La FIFA approuve de nouvelles règles pour la Coupe du monde 2026

Gianni Infantino dévoile ses surprises. D’après Fabrizio Romanola FIFA a officialisé les cinq nouvelles règles décidées par l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, fin février. Elles seront mises en application pendant la Coupe du monde 2026 organisée au Mexique, États-Unis et Canada. Premièrement, la VAR examinera les deuxièmes cartons jaunes entraînant un carton rouge, mais également les corners accordés à tort. Le capitaine sera toujours l’interlocuteur numéro pour l’arbitre. Cette règle est renforcée puisque désormais, les autres joueurs pourront recevoir un carton jaune simplement s’ils entourent l’arbitre, même sans lâcher un mot.

Concernant, la gestion du temps de jeu, un des fléaux du foot moderne, les joueurs auront seulement cinq secondes pour effectuer les remises en jeu et les dégagements au pied. S’ils dépassent ce temps imparti, leur équipe perdra la possession. Emiliano Martinez ne pourra donc pas gagner autant de temps qu’en 2022.

10 secondes pour sortir du terrain

Toujours autour du temps de jeu, un joueur remplacé disposera d’un maximum de 10 secondes pour quitter le terrain. S’il ne sprinte pas comme Usain Bolt pour sortir, son remplaçant attendra une minute avant d’entrer en jeu et son équipe se retrouvera en infériorité numérique.

Enfin, ultime règle : un joueur recevant des soins médicaux sur le terrain devra le quitter et patienter une minute avant d’y revenir. Petite spécificité : cette règle ne sera pas appliquée si la blessure a été causé par une faute sanctionnée d’un carton.

Le football il a changé.

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MBC

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