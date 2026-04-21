- Koh-Lanta
- Épisode 8
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
C’était la première épreuve individuelle, et donc le premier conseil après la réunification. Mais, comme Italie-URSS à l’Euro 1968, l’éliminé a été désigné au hasard...
La tribu réunifiée
Clarisse
En 2026, des gens peuvent encore se prendre leur plafond sur la tronche pendant qu’ils dorment. Il est temps d’agir contre ces propriétaires véreux qui louent des taudis à des jeunes sans le sou.
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Antonin
Il est beaucoup trop émotif. Jamais de la vie vous le laissez frapper un tir au but.
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Johan
Encore une masterclass de media training. C’est à cause de gens comme lui que les sportifs ne disent plus rien d’intéressant.
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Caroline
Elle a l’air tellement détendue. Sûrement parce qu’il s’imagine déjà toutes les séances de spa qu’elle va se payer avec les 100 000 euros.
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Cindy
Elle est comme son H dans « Hulrick », elle sert à rien.
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Zakariya
On ne sait pas trop pourquoi, mais il nous renvoie vraiment l’énergie de Flash McQueen dans Cars 1. Là, il est au moment où il refuse de s’enfuir facilement pour finalement aller se balader avec ses proches. Finira-t-il par se sacrifier pour un ancien ? Cote à 1,56 sur Polymarket.
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Daniel
-2 points pour les deux tractions de kéké après sa victoire. Ça aurait été Zakariya, à la limite… mais à 51 ans, ce n’est plus possible.
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Paul
Le genre de collègue que tu fais mine de pas voir arriver à ton bureau, histoire de le rediriger vers quelqu’un d’autre.
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Ulrich
Il a découvert qu’il n’a finalement été qu’un simple flirt pour Zakariya, alors qu’il s’imaginait déjà filer l’amour parfait dès leurs retrouvailles. Sous gros goumin.
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Jade
Elle a reçu un collier d’immunité presque sans faire exprès. Christophe Jallet.
Christophe Jallet marque un but sur un centre sans faire exprès football (France Biélorussie) meme pic.twitter.com/zJOqD55HWE
— Le répertoire à meme (@repertoire_meme) March 9, 2021
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Cynthia
Bon ce putsch contre Paul, ça commence à faire quelques semaines qu’on en entend parler, il faudrait passer aux actes maintenant.
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Lola
On pense l’avoir aperçue les larmes aux yeux pendant l’épreuve. Les chaussures de Guillaume sont pas si immondes, quand même.
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Hugo
Bizarrement, on ne voit jamais le moment où il ramasse une denrée alimentaire… Est-ce que l’équipe de tournage n’aurait pas sa petite influence ?
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Guillaume
Il est en congés, rappelez la semaine prochaine, s’il vous plaît.
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Le boss
Denis Brogniart
Sacrée bonne trouvaille cette histoire de poteries. S’il pouvait aussi s’occuper de réformer le format de la Coupe du monde ce serait cool. Attention, l’Ouzbékistan est éliminé, mais peut provoquer un duel de riposte pour rester dans l’aventure !
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Par Léo Tourbe