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  • Koh-Lanta
  • Épisode 8

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

C’était la première épreuve individuelle, et donc le premier conseil après la réunification. Mais, comme Italie-URSS à l’Euro 1968, l’éliminé a été désigné au hasard...

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

En 2026, des gens peuvent encore se prendre leur plafond sur la tronche pendant qu’ils dorment. Il est temps d’agir contre ces propriétaires véreux qui louent des taudis à des jeunes sans le sou.

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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Il est beaucoup trop émotif. Jamais de la vie vous le laissez frapper un tir au but.

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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Encore une masterclass de media training. C’est à cause de gens comme lui que les sportifs ne disent plus rien d’intéressant.

Note de la rédaction 6/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Elle a l’air tellement détendue. Sûrement parce qu’il s’imagine déjà toutes les séances de spa qu’elle va se payer avec les 100 000 euros.

Note de la rédaction 6.5/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Elle est comme son H dans « Hulrick », elle sert à rien.

Note de la rédaction 2/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

On ne sait pas trop pourquoi, mais il nous renvoie vraiment l’énergie de Flash McQueen dans Cars 1. Là, il est au moment où il refuse de s’enfuir facilement pour finalement aller se balader avec ses proches. Finira-t-il par se sacrifier pour un ancien ? Cote à 1,56 sur Polymarket.

Note de la rédaction 5/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

-2 points pour les deux tractions de kéké après sa victoire. Ça aurait été Zakariya, à la limite… mais à 51 ans, ce n’est plus possible.

Note de la rédaction 8/10
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PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Le genre de collègue que tu fais mine de pas voir arriver à ton bureau, histoire de le rediriger vers quelqu’un d’autre.

Note de la rédaction 1.5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

Il a découvert qu’il n’a finalement été qu’un simple flirt pour Zakariya, alors qu’il s’imaginait déjà filer l’amour parfait dès leurs retrouvailles. Sous gros goumin.

Note de la rédaction 3.5/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle a reçu un collier d’immunité presque sans faire exprès. Christophe Jallet.

Note de la rédaction 7/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Bon ce putsch contre Paul, ça commence à faire quelques semaines qu’on en entend parler, il faudrait passer aux actes maintenant.

Note de la rédaction 4/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

On pense l’avoir aperçue les larmes aux yeux pendant l’épreuve. Les chaussures de Guillaume sont pas si immondes, quand même.

Note de la rédaction 5.5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Bizarrement, on ne voit jamais le moment où il ramasse une denrée alimentaire… Est-ce que l’équipe de tournage n’aurait pas sa petite influence ?

Note de la rédaction 6/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Il est en congés, rappelez la semaine prochaine, s’il vous plaît.

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Le boss

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Denis Brogniart

Sacrée bonne trouvaille cette histoire de poteries. S’il pouvait aussi s’occuper de réformer le format de la Coupe du monde ce serait cool. Attention, l’Ouzbékistan est éliminé, mais peut provoquer un duel de riposte pour rester dans l’aventure !

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