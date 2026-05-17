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Olivier Giroud déclare sa flamme au LOSC, mais ne dit pas s’il restera

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Giroud déclare sa flamme au LOSC

On repart pour un tour ? Olivier Giroud, qui fêtera ses 40 ans en septembre, ne ferme pas la porte à une saison supplémentaire du côté de Lille. Ce dimanche, au terme de la défaite du LOSC contre Auxerre, il a déclaré sa flamme au club nordiste.

« J’ai été accueilli comme si je faisais partie du vestiaire depuis plusieurs années. Le staff, c’est pareil, j’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde, à tous les étages, a-t-il déclaré sur Ligue 1+. Il y a beaucoup de personnes très attachantes dans ce club, je m’y sens très bien. Pour moi, c’est une très belle année. Je suis content d’avoir participé à cette qualification en Ligue des champions. »

« Il n’y a pas de décision prise, mais on discute »

En finissant troisième, le LOSC retrouvera en effet la plus belle des compétitions européennes en septembre. Avec Giroud ? « En général, on dit que quand on se sent bien quelque part, il ne faut pas essayer d’aller chercher de l’herbe plus verte ailleurs, répond l’attaquant. On verra ce que l’avenir me réserve mais je me sens bien ici. Il n’y a pas de décision prise, mais on discute. J’ai toujours dit que tant que mon corps me le permettait, je voulais continuer, surtout que l’envie est là. »

On imagine déjà un Arsenal-Lille qui lui permettrait de revenir à l’Emirates.

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