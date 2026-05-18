Nice de retour en 1997 ?

Cette fois, c’est sûr : l’OGC Nice est sur la sellette. Le Gym a hérité de la place de barragiste au terme de la 34e journée de Ligue 1, ce qui l’obligera à jouer son maintien sur une double confrontation face à l’AS Saint-Étienne les 26 et 29 mai. Avant cela, les Aiglons devront jouer la finale de la Coupe de France, vendredi, contre Lens, le vice-champion de France. Une situation bien étrange… mais que le club a déjà vécu, ou presque.

En 1996-1997, Nice avait aussi vécu une saison cauchemardesque en championnat. Le club avait fini bon dernier, avec seulement cinq victoires en 38 matchs, et avait été relégué en Ligue 2. En parallèle, il avait aussi connu une épopée en Coupe de France, et le 10 mai 1997, il s’était offert le trophée au Parc des Princes en battant Guingamp aux tirs au but. Cela reste le dernier titre remporté par le Gym à ce jour puisque les Niçois ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue en 2006 et celle de la Coupe de France en 2022.

Un club décidément paradoxal.

Nice condamné aux barrages