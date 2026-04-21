Le foot bientôt de retour au Liban

Bahebak ya football. Dès les premiers jours du conflit régional entre le duo Israël-États-Unis et l’Iran, la fédération libanaise de football avait décidé de reporter les matchs du championnat local. Quarante-huit heures après cette décision, le Hezbollah libanais, milice pro-Téhéran lançait des roquettes sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. En réponse à son ennemi historique, l’État Hébreu a pilonné le Pays du Cèdre, faisant 2 294 morts en plus d’un mois.

Un cessez-le feu pas respecté, mais un retour des matchs le 10 mai

Après une guerre sanglante, les deux pays ont finalement signé une trêve de dix jours le 17 avril dernier suite à des pourparlers à Washington. Un cessez-le-feu fragile, puisqu’un soldat français de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) a été tué dans une embuscade samedi dernier. Le Hezbollah a lui toujours la main sur la gâchette tandis qu’Israël continue de dynamiter des villages au sud du pays.

Malgré ce contexte bien triste, la fédé de foot a annoncé ce mardi la reprise prochaine du championnat. Si la FLF n’a pas annoncé de date précise, en attendant notamment d’organiser au mieux le calendrier des matchs, le club pour lequel Pelé avait joué avant la guerre civile, Nejmeh, a annoncé sur ses réseaux sociaux que les rencontres reprendront à partir du 10 mai. Al Ansar ou encore Al Ahed, le club affilié au Hezbollah que So Foot était allé rencontrer pour un reportage en janvier dernier, taperont donc à nouveau dans le ballon si les conditions sécuritaires le permettent d’ici là.

Le foot et la paix, c’est tout ce qu’on demande pour le Liban.

Report des matchs du week-end au Liban