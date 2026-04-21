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Vahid Halilhodžić connaît la durée de sa suspension

VM
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Vahid Halilhodžić connaît la durée de sa suspension

Mission impossible à la Beaujoire ? Pratiquement condamné à la relégation après son nul face à Brest (1-1) ce dimanche, le FC Nantes devra faire sans son coach pour les prochains matchs. Expulsé après son pétage de plombs à la suite du carton rouge sorti à l’encontre de Tabibou, Vahid Halilhodžić a été fixé sur son sort.

Vahid suspendu quatre matchs

Réunie ce mardi après-midi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre l’entraîneur nantais de 73 ans pour les quatre prochains matchs. « La sanction prend effet immédiatement », pouvait-on lire sur le site de la LFP.

Suspendu de toutes fonctions officielles, l’ancien sélectionneur de l’Algérie et du Maroc va manquer les matchs contre le PSG, Rennes, l’OM et Lens. Il ne sera de retour que pour l’ultime journée de championnat face à Toulouse le 17 mai prochain.

L’opération commando sans leur coach, les Canaris sont cuits-cuits.

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VM

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