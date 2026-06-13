Mbappé juge ses partenaires et le staff des Bleus

Le rapport du capitaine. Dans une série de quatre papiers publiés par L’Équipe ce vendredi, le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a été questionné sur l’intégralité de ses coéquipiers, mais également sur le staff. Pour chacun, le buteur du Real Madrid a eu un petit mot, plus ou moins doux.

Kyk’s a d’abord assuré que Mike Maignan pouvait « arrêter trois penaltys dans un jour de gloire », et qu’il se chambrait énormément avec le Barcelonais Jules Koundé, avec qui il parle politique, avant de faire passer des messages. Notamment à Malo Gusto : « C’est une génération différente, avec d’autres codes, une autre manière de voir le foot, plus directe, moins patiente. C’est bien aussi car ça renforce la compétitivité » et à Maxence Lacroix qui « mérite totalement sa place » et « aura son coup à jouer, sur le terrain ou en dehors. »

« Deschamps a grandement contribué à ce regain d’amour des Bleus »

Interrogé aussi sur les milieux, l’ancien joueur du PSG a déclaré que N’Golo Kanté n’« avait pas peur de la retraite à 64 ans » avant de parler de la comparaison entre Manu Koné et Paul Pogba : « Le nouveau Pogba ? Non, ne le comparons pas à Paul. Ce serait espérer qu’il fasse du Paul Pogba et il ne le fera pas. Car Paul Pogba, il y en a eu un et il n’y en aura qu’un. Comme j’espère qu’il n’y aura qu’un Manu Koné. » Après, Mbappé a assuré qu’il appelait tous les jours Ousmane Dembélé, qui doit profiter du Mondial 2026 pour « taper sur la table » et « montrer qu’en équipe de France il va aussi faire de grandes choses.»

Pour Michael Olise, qu’il était « le joueur d’aujourd’hui et de demain » et qu’il ne fallait l’accepter comme il était car il ne changerait, tandis que pour lui Rayan Cherki ferait toujours débat parce qu’il a « tout ce que les gens adorent, mais aussi tout ce que les gens peuvent détester ». Enfin, Mbappé a logiquement rendu hommage à Didier Deschamps : « Il a remis beaucoup d’ordre et grandement contribué à ce regain d’amour des Bleus après une période noire […] Je pense que les gens n’ont pas totalement savouré leur chance d’avoir ce sélectionneur. »

La distribution des bons points.

Trois joueurs des Bleus absents de l’entraînement du jour