Trump a-t-il joué un rôle dans la victoire des États-Unis ?

L’appel porte-bonheur ? Avant que les États-Unis rétament le Paraguay pour leur entrée en lice dans cette Coupe du monde organisée à domicile, Donald Trump a décidé, une fois de plus, de mettre ses 108 kilos dans la balance. À quelques heures du coup d’envoi, le joueur de golf a appelé la sélection américaine pour lui souhaiter bonne chance.

L’oracle Trump

D’après les informations du Soir, le président des États-Unis a même encensé son équipe à l’aube de ce premier match de poule. « J’appelle juste pour vous dire que vous êtes un entraîneur fantastique. Je sais à quel point les joueurs sont bons. Je pense que vous avez vraiment une bonne chance d’aller au bout », a déclaré le visionnaire Donald Trump.

« Merci pour votre soutien, Monsieur le président », a répondu Mauricio Pochettino à cet appel qui a duré quelques minutes.

Et dire qu’à la place, Trump aurait pu appeler les Iraniens et les Israéliens pour mettre fin à la guerre…

Revivez États-Unis - Paraguay (4-1)