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Non, Brad Pitt n’était pas au stade pour USA-Paraguay

MBC
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Non, Brad Pitt n’était pas au stade pour USA-Paraguay

Faut réviser ses classiques. Une ribambelle de stars était présente à Los Angeles pour assister à la victoire des États-Unis contre le Paraguay. Des téléspectateurs ont joué à Qui est-ce, et se sont complètement foirés en croyant reconnaître Brad Pitt.

Rob Lowe n’est pas Brad Pitt

Lorsqu’un beau gosse de la soixantaine, portant des lunettes de soleil et un t-shirt blanc, est apparu à l’écran, certains ont pensé apercevoir l’acteur de Fight Club. C’était en fait Rob Lowe, un autre habitué de Hollywood, qui était présent au SoFi Stadium pour vivre la victoire des Américains.

Piteuses les connaissances cinéma de certains !

Les US et les coutumes

MBC

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