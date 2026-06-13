Pourquoi beIN Sports ne publie pas des longs résumés

Cette saleté de pause fraîcheur est plus longue. Depuis son arrivée dans le monde du football, beIN Sports publie des résumés de matchs sur sa chaine Youtube. La chaîne qatarie était même habituée à sortir de longues vidéos, allant parfois jusqu’à une vingtaine de minutes. Alors, quand les internautes ont découvert les résumés d’une minute pour cette Coupe du monde 2026, ils ont été surpris !

Une minute et pas une de plus

La chaîne qui retransmet les 104 matchs de la compétition a répondu aux interrogations dans un communiqué. Spoiler : c’est une affaire de droits. « En raison de nos obligations contractuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer des clips d’une durée dépassant 60 secondes, dans le cadre de la promotion de la diffusion de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur nos antennes. Merci de votre compréhension.»

Il n’y aura donc pas de place pour les envolées lyriques d’Omar da Fonseca.

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