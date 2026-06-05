30 choses à faire pendant les pubs fraîcheurs

On connaissait les pauses fraîcheurs, mais la Coupe du monde 2026 nous offrira en plus une petite page de publicité. Mais parce qu'on n'est pas que des cerveaux disponibles, prêts à ingurgiter toutes les promotions, voici comment s'occuper pendant les séquences de 3 minutes qui vont saccader les matchs.

2 minutes et 10 secondes pour la première, 2 minutes et 7 secondes pour la deuxième, avec une minute de publicité à chaque fois : les pauses fraîcheur ont marqué le premier match de préparation des Bleus face à la Côte d’Ivoire ce jeudi 4 juin, diffusé sur TF1. « On joue quatre quarts-temps », résumait Didier Deschamps, pas convaincu après Brésil-France en mars. Pire, la FIFA parlait en décembre dernier de « pauses d’hydratation de 3 minutes mises en place à chaque match ». Puisque ces trois minutes nous sont offertes, voici une liste non exhaustive de 50 choses à faire pendant les pauses fraîcheur du Mondial.

1/ Se laisser convaincre par Franck Leboeuf de vendre sa voiture.

2/ Jeter un œil sur son appli météo pour s’apercevoir qu’à Nantes ce jeudi soir, il faisait 15 degrés.

3/ Aller aux toilettes. Ne fonctionne pas dans un bar, puisque tout le monde a la même idée que vous.

4/ Jouer une partie de Clash Royale.

5/ Regarder et écouter le clip de Colonel Reyel « Celui ».

6/ Si l’eau bout déjà, cuire des pâtes 3 minutes, évidemment.

7/ Cuire un œuf à la coque.

8/ Signer la pétition pour Christophe Gleizes.

9/ Se brosser les dents pour de vrai.

10/ Marquer un triplé si on s’appelle Sadio Mané version Southampton.

11/ Inscrire son premier but en équipe de France si on s’appelle Georges Moreel, Joseph Rodriguez, Juste Brouzes, Marc Berdoll, Jean Desgranges, Christian Perez ou Patrick Parizon.

12/ Faire 1334 sandwichs. Un de plus et vous dépassez le record du monde de l’école d’Elmwood, au Canada.

13/ Manger 12 hot-dogs. Comme le recordman Nicholas Wehry, qui nous vient étonnamment des États-Unis.

14/ Regarder 6 sketchs de Scènes de ménages.

15/ Revivre le 200m papillon de Léon Marchand. Avec une minute en prime pour faire le tour du salon en courant.

16/ Faire éclater un sachet de pop-corn au micro-ondes si le match s’emballe.

17/ Faire la vaisselle du bol qu’on a utilisé pour les pop-corn de la première pause fraîcheur.

18/ Se faire gauler en train d’espionner l’entraînement d’une équipe de Championship.

19/ Compter le nombre de victoires du FC Metz et du FC Nantes. (Et trouver un autre truc à faire pour les deux minutes restantes).

20/ Regarder Adil Rami sur un cha-cha à Danse avec les stars.

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21/ Vous replongez dans vos albums Panini avec Gaël Danic ou Étienne Didot. La belle époque.

22/ Tirer un feu d’artifice. Pas dans votre salle de bains comme ce cher Mario Balotelli.

23/ Aller tirer un corner si vous êtes joueur à Arsenal.

24/ Coller 6-0 à votre cousin sur FIFA. (Il a rage quit)

25/ Raconter le moment où vous étiez tout proche de passer pro mais… les croisés, tu connais.

26/ Consulter les cartes de tarot pour connaître l’issue du match.

27/ On jouait alors la 67e minute, c’est donc l’occasion de percer le mystère du 6-7.

28/ Boire de l’eau. Dans 20-30 ans y en aura plus.

29/ Garder les yeux rivés sur l’écran, sans cligner des yeux, pour ne surtout pas rater la touche de la Corée du Sud à 70 mètres du but adverse.

30/ Lire un article sur “Que faire pendant la pause fraîcheur ?”

La ministre des Sports réagit à la photo avec Rayan Cherki