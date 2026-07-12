Comme un air de 2022. Victorieuse d’une solide Suisse, l’Argentine s’est fait peur dans son quart de finale en étant poussée jusqu’en prolongation par la Nati, avant de finalement s’imposer 3 à 1 au terme des 120 minutes. Une performance qu’a saluée Lionel Scaloni en conférence de presse d’après-match.

L’Argentine sait souffrir

« Aujourd’hui, la réalité, c’est que nous avons souffert. C’est une équipe qui nous a bien étudiés, forte physiquement, elle nous a donné du fil à retordre. Je reconnais que nous n’avons pas toujours été au rendez-vous lors de ce match. Il faut féliciter l’équipe adverse qui a déployé de grands efforts », a reconnu Scaloni. Le sélectionneur de l’Albiceleste a toutefois également pointé les manquements de son équipe durant la rencontre : « Nous avons prouvé que contre un adversaire supérieur, nous avons continué à nous battre avec nos qualités, nous avons tout tenté mais il est évident que nous devons nous améliorer. »

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Pour Julián Álvarez, auteur du sublime deuxième but argentin, la prestation de l’Albiceleste ne doit pas être alarmante. « Il faut savoir souffrir, a-t-il déclaré. Il y a des choses que nous pouvons améliorer de notre côté, mais en Coupe du monde, les choses se passent comme elles se passent, les équipes sont très fortes ». L’Argentine retrouvera en demi-finales l’Angleterre ce mercredi.

Nouvelle main de Dieu en préparation ?

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