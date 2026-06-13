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Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

EL
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Le prix de la bière va baisser de 20 % en Équateur

Il y a des nouvelles qui donnent le smile. En Équateur, le Mondial 2026 va faire des heureux. Si la sélection nationale aura fort à faire dans un groupe partagé avec la Côte d’Ivoire, l’Allemagne et Curaçao, la population locale, elle, pourra profiter de soirées alcoolisées.

Jusqu’à la fin de la compétition

En effet, le président Daniel Noboa a annoncé que plusieurs boissons allaient être exonérées d’impôts le temps de la Coupe du monde et la bière, boisson alcoolisée la plus prisée du pays, en fait évidemment partie, au même titre que le vin, moins populaire. Ainsi, le prix de bière va baisser de 20 % dans les jours à venir.

Cette mesure va rester en vigueur jusqu’à la fin de la compétition, qu’importe le parcours de l’Équateur. Un poil populiste, le président équatorien a dévoilé cette mesure en marge de l’inauguration d’un projet routier. La sécurité routière, elle, passera après. Dans cette logique, il a assuré que son pays irait « très loin » dans ce Mondial 2026.

L’opium du peuple.

Changement d’arbitre pour Côte d’Ivoire-Équateur

EL

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