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Stéphane Moulin de retour dans le Grand Ouest

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Stéphane Moulin de retour dans le Grand Ouest

Un Stéphane peut en cacher un autre. Entraîneur de Concarneau depuis deux saisons, Stéphane Rossi a été remplacé par Stéphane Moulin. Dans un communiqué publié ce samedi, les Thoniers annoncent la signature du technicien français qui avait repris du service la saison dernière à Valenciennes, déjà en troisième division.

Objectif Ligue 2

L’ancien entraîneur d’Angers retrouve le Grand Ouest, cinq après son départ du SCO. À la tête de l’équipe bretonne, 9e du dernier exercice de National, Stéphane Moulin visera la montée en Ligue 2. Une prouesse qu’était parvenue à réaliser Concarneau en 2023.

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