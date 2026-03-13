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Dijon joue sans gardien, mais garde la tête du National devant Rouen

UL
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Dijon joue sans gardien, mais garde la tête du National devant Rouen

Le sprint final s’annonce sympa là aussi. Scénario de dingue, mais pas de changement de leader en tête du National. Déçus par le début d’année des Diables rouges, les supporters du FC Rouen ont mis un peu de pression cette semaine pour tenter de renverser la spirale des sept points pris en sept matchs. Résultat, le FCR de Régis Brouard a battu le Stade briochin, dernier (3-2). Mention spéciale à la déviation de Kenny Rocha Santos pour l’ouverture du score, signée Idrissa Seydi.

Dijon sans gardien remplaçant

Rouen pensait récupérer la tête du National, mais Dijon est revenu de l’enfer en battant Aubagne au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Julien Domingues (2-1). Chez les Sudistes, Enzo Mayilla n’a pas peiné à égaliser, puisque c’est Lenny Lacroix, défenseur de formation, qui a remplacé le gardien dijonnais Paul Delecroix, sorti blessé avant la mi-temps. Les coachs de National n’ont le droit de choisir que 16 noms pour les rencontres, donc ils font souvent l’impasse sur leur deuxième gardien. Espérons que ça ne soit pas trop grave pour Delecroix, qui avait prolongé d’un an son aventure avec le DFCO, toujours leader. Une baston a éclaté au coup de sifflet final.

Ce gros multiplex de la 25e journée du National, lors duquel seul Valenciennes est resté au repos, a aussi souri à Sochaux, tombeur de Concarneau (2-0). Le doublé de Kapit Djoco laisse les Lionceaux sur le podium du National. Versailles, vainqueur de Bourg-en-Bresse (1-0), et Orléans, renversant contre le Paris 13 (2-1), traînent en embuscade, comme Le Puy, vainqueur de tristes Caennais (1-0).

Toujours rien pour Châteauroux

C’est en bas que la situation se complique, puisque Châteauroux, défait sous la pluie chez lui par Villefranche, réduit à 10 (0-1), n’a toujours pas gagné depuis début novembre. L’avenir de Valentin Guichard s’assombrit. Défait pour la première fois depuis quatre matchs à Fleury (1-2), QRM peut aussi s’inquiéter.

Châteauroux 0-1 Villefranche

Dijon 2-1 Aubagne

Fleury 2-1 QRM

Le Puy 1-0 Caen

Orléans 2-1 Paris 13 Atletico 

FC Rouen 3-2 Stade briochin

Sochaux 2-0 Concarneau

Versailles 1-0 Bourg-en-Bresse

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UL

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