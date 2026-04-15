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Des nouvelles de la section féminine de Dijon

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Des nouvelles de la section féminine de Dijon

Ça continue à disjoncter. Début avril, Dijon publiait un communiqué inquiétant pour la participation de la section féminine à la prochaine saison de Première Ligue. « Le DFCO doit comme beaucoup de clubs faire face à des difficultés économiques et repenser son modèle. Sa seule activité féminine est déficitaire à hauteur de 1,5 million d’euros pour la seule saison 2025-2026 », avait écrit le club, englué comme de nombreux clubs français dans une crise sans précédent.

En quête de nouveaux investisseurs

D’après les informations du médial local Le Bien public, le manager de la section féminine de Dijon Sylvain Carric a présenté sa démission cette semaine. La direction dijonnaise a accepté sa décision entre deux ruées vers l’or. En effet, le DFCO continue à chercher des futurs investisseurs pour permettre la pérennité du club et de son équipe féminine, actuellement 5e du championnat. Dans le cadre de cette mission, le président du DFCO, Pierre-Henri Deballon, voyageait à l’étranger lundi et mardi.

L’avenir appartient à ceux qui voyagent à l’heure où je me couche. 

La section féminine de Dijon en danger ?

MBC

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