La section féminine de Dijon en danger ?

C’est la crise. Alors qu’elle réalise l’une des meilleures saisons de son histoire (actuellement cinquième de Première Ligue), les doutes s’accumulent concernant l’avenir de la section féminine de Dijon. Le DFCO a en effet publié un communiqué alarmant ce dimanche, allant jusqu’à remettre en cause la participation de l’équipe au championnat la saison prochaine. « Le DFCO doit comme beaucoup de clubs faire face à des difficultés économiques et repenser son modèle. Sa seule activité féminine est déficitaire à hauteur de 1,5 million d’euros pour la seule saison 2025-2026 », peut-on ainsi lire.

⚽🦉 Pour faire des économies, le DFCO va réduire la voilure sur sa section féminine 👉 Vers la fin du centre de formation féminin 👉 Quel avenir pour les pros ? 👉 Un gros obstacle bloque les discussions avec un fonds d'investissement anglais ➡️ https://t.co/fnS1r9Abt6 pic.twitter.com/PfugxHnHOl — ICI Bourgogne (@ici_bourgogne) April 5, 2026

Le club à la recherche de nouveaux investisseurs

Alors que le club annonce également le probable renoncement de l’agrément pour son centre de formation, il affirme être toujours à la recherche d’investisseurs. De cette quête dépendra l’avenir, même s’il assure que « quelle que soit l’issue de ces discussions, il y aura toujours du football féminin au DFCO dans les catégories jeunes et seniors ». Une décision que le club espère temporaire. « Cette mise en veille ne serait pas définitive et permettrait de réactiver cet agrément dans un contexte budgétaire plus favorable, après avoir reposé des bases financières saines », espère-t-il.

Selon les informations d’Ici Bourgogne, les discussions de longue date avec le fonds d’investissement anglais Sphera Partners seraient toutefois au point mort. La faute à des difficultés de financement de la part de ce dernier, qui ambitionnait de créer une nouvelle multipropriété dans le football féminin avec Levante (Espagne) et Sunderland (Angleterre).

Il n’y a donc clairement pas que des nouvelles positives dans le football féminin…

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