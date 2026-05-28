Le Barça veut frapper fort sur le mercato

Le Barça avance sur les dossiers. Les premières rumeurs de transferts s’accélèrent en Catalogne. Les vainqueurs de la dernière Liga souhaitent se renforcer en attaque et avancent sur des profils différents, notamment l’Anglais de Newcastle Anthony Gordon.

L’attaquant des Magpies pourrait rallier les Blaugrana la saison prochaine, pour un montant avoisinant les 80 millions d’euros (bonus compris). Le Three Lion a d’ailleurs été aperçu dans un avion, visiblement en direction du Camp Nou.

📸 🛩️ EXCL: Anthony Gordon alongside his representatives Adam Dugdale & Will Salthouse on board his private jet to sign for Barcelona. 🛬 They have just landed in Barcelona to undergo his medical…#NUFC #BARCA 📸 Watch @SkySportsNews for more from Gordon’s big day… And click… pic.twitter.com/Vv49DGr960 — Keith Downie (@SkySports_Keith) May 28, 2026

Álvarez également visé

En plus de l’Anglais, Joan Laporta avance également sur un autre dossier, celui de l’attaquant des Colchoneros Julián Álvarez. En effet, El Chiringuito annonce une première offre autour de 100 millions d’euros du Barça pour l’Argentin, qui s’apprête à disputer le Mondial dans quelques semaines. Deux attaquants qui viendraient pallier le départ de Robert Lewandowski, mais qui s’ajouteraient à une attaque déjà composée de Lamine Yamal et Raphinha.

Et pour la défense, sinon ?

Deco pense que la nouvelle génération du Barça peut tout rafler