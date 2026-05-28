- Coupe du monde 2026
Coupe du monde 2026 : retrouvez les listes des 48 sélections
Groupe A
La liste de 26 joueurs de l’Afrique du Sud
La liste des 26 joueurs de la Corée du Sud
La liste des 26 joueurs du Mexique (rendez-vous le 1er juin)
La liste des 29 joueurs de la Tchéquie
Groupe B
La liste des 26 joueurs de la Bosnie-Herzégovine
La liste des 26 joueurs du Canada
La liste des 28 joueurs du Qatar
La liste des 26 joueurs de la Suisse
Groupe C
La liste des 26 joueurs du Brésil
La liste des 26 joueurs de l’Écosse
La liste des 26 joueurs de Haïti
La liste des 26 joueurs du Maroc
Groupe D
La liste des 26 joueurs de l’Australie (rendez-vous le 1er juin)
La liste des 26 joueurs des États-Unis
Les 26 joueurs du Paraguay (rendez-vous le 1er juin)
La liste des 35 joueurs de la Turquie
Groupe E
La liste des 26 joueurs de l’Allemagne
La liste des 26 joueurs de la Côte d’Ivoire
La liste des 26 joueurs du Curaçao
La liste des 26 joueurs de l’Équateur (rendez-vous le 1er juin)
Groupe F
La liste des 26 joueurs du Japon
La liste des 26 joueurs du Pays-Bas
La liste des 26 joueurs de la Suède
La liste des 30 joueurs de la Tunisie
Groupe G
La liste des 26 joueurs de la Belgique
La liste des 26 joueurs de l’Égypte
La liste des 26 joueurs de l’Iran (rendez-vous le 1er juin)
La liste des 26 joueurs de la Nouvelle-Zélande
Groupe H
La liste des 26 joueurs de l’Arabie saoudite (liste élargie, celle définitive à venir)
La liste des 26 joueurs du Cap-Vert
La liste des 26 joueurs de l’Espagne
La liste des 26 joueurs de l’Uruguay (rendez-vous le 1er juin)
Groupe I
La liste des 26 joueurs de la France
Les 26 joueurs de l’Irak (rendez-vous le 1er juin)
La liste des 26 joueurs de la Norvège
La liste des 26 joueurs du Sénégal
Groupe J
La liste des 26 joueurs de l’Algérie (rendez-vous le 31 mai)
La liste des 26 joueurs de l’Argentine (rendez-vous le 29 mai)
La liste des 26 joueurs de l’Autriche
La liste des 26 joueurs de la Jordanie (groupe élargi de 30 joueurs, liste définitive à venir)
Groupe K
La liste des 26 joueurs de la Colombie
La liste des 26 joueurs de l’Ouzbékistan (rendez-vous le 2 juin)
La liste des 26 joueurs du Portugal
La liste des 26 joueurs de la RD Congo
Groupe L
La liste des 26 joueurs de l’Angleterre
La liste des 26 joueurs de la Croatie
La liste des 28 joueurs du Ghana
La liste des 26 joueurs du PanamaQue god save l’Europe des puissants clubs anglais !
SF