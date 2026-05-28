Coupe du monde 2026 : retrouvez les listes des 48 sélections

Groupe A

La liste de 26 joueurs de l’Afrique du Sud

La liste des 26 joueurs de la Corée du Sud

La liste des 26 joueurs du Mexique (rendez-vous le 1er juin)

La liste des 29 joueurs de la Tchéquie

Groupe B

La liste des 26 joueurs de la Bosnie-Herzégovine

La liste des 26 joueurs du Canada

La liste des 28 joueurs du Qatar

La liste des 26 joueurs de la Suisse

Groupe C

La liste des 26 joueurs du Brésil

La liste des 26 joueurs de l’Écosse

La liste des 26 joueurs de Haïti

La liste des 26 joueurs du Maroc

Groupe D

La liste des 26 joueurs de l’Australie (rendez-vous le 1er juin)

La liste des 26 joueurs des États-Unis

Les 26 joueurs du Paraguay (rendez-vous le 1er juin)

La liste des 35 joueurs de la Turquie

Groupe E

La liste des 26 joueurs de l’Allemagne

La liste des 26 joueurs de la Côte d’Ivoire

La liste des 26 joueurs du Curaçao

La liste des 26 joueurs de l’Équateur (rendez-vous le 1er juin)

Groupe F

La liste des 26 joueurs du Japon

La liste des 26 joueurs du Pays-Bas

La liste des 26 joueurs de la Suède

La liste des 30 joueurs de la Tunisie

Groupe G

La liste des 26 joueurs de la Belgique

La liste des 26 joueurs de l’Égypte

La liste des 26 joueurs de l’Iran (rendez-vous le 1er juin)

La liste des 26 joueurs de la Nouvelle-Zélande

Groupe H

La liste des 26 joueurs de l’Arabie saoudite (liste élargie, celle définitive à venir)

La liste des 26 joueurs du Cap-Vert

La liste des 26 joueurs de l’Espagne

La liste des 26 joueurs de l’Uruguay (rendez-vous le 1er juin)

Groupe I

La liste des 26 joueurs de la France

Les 26 joueurs de l’Irak (rendez-vous le 1er juin)

La liste des 26 joueurs de la Norvège

La liste des 26 joueurs du Sénégal

Groupe J

La liste des 26 joueurs de l’Algérie (rendez-vous le 31 mai)

La liste des 26 joueurs de l’Argentine (rendez-vous le 29 mai)

La liste des 26 joueurs de l’Autriche

La liste des 26 joueurs de la Jordanie (groupe élargi de 30 joueurs, liste définitive à venir)

Groupe K

La liste des 26 joueurs de la Colombie

La liste des 26 joueurs de l’Ouzbékistan (rendez-vous le 2 juin)

La liste des 26 joueurs du Portugal

La liste des 26 joueurs de la RD Congo

Groupe L

La liste des 26 joueurs de l’Angleterre

La liste des 26 joueurs de la Croatie

La liste des 28 joueurs du Ghana

La liste des 26 joueurs du Panama

Que god save l’Europe des puissants clubs anglais !